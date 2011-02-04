США и Египет разработали план ухода Мубарака в отставку

Администрация президента США и члены правительства Египта разрабатывают план ухода в отставку Хосни Мубарака, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей Госдепартамента и арабских дипломатов.

По данным издания, обсуждается вариант, по которому Мубарак немедленно объявляет об уходе в отставку, а власть в стране передается переходному правительству во главе с вице-президентом Омаром Сулейманом, поддержку которому оказывает армия Египта, сообщает Lenta.ru.

Предполагается, что переходное правительство сразу же приступит к проведению в стране конституционной реформы и усовершенствованию избирательного законодательства с целью обеспечения проведения в сентябре 2011 года свободных и честных выборов. Планируется, что в переходное правительство войдут представители всех политических сил страны, в том числе, и члены исламистского движения «Братья-мусульмане», деятельность которого в Египте в настоящий момент запрещена.