На следующей неделе Рада рассмотрит антикоррупционные законы

Пакет антикоррупционных законов будет рассмотрен и принят в Верховной Раде на следующей пленарной неделе. Об этом в кулуарах Верховной Рады Украины заявил народный депутат, председатель парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов.

Как передает пресс-служба Партии регионов, по словам Ефремова, 2 февраля состоялось заседание профильного парламентского комитета, во время которого было рассмотрено и рекомендовано Верховной Раде Украины в ближайшее время принять во втором чтении и в целом законопроект об основах борьбы с коррупцией и предотвращении организованной преступности.

«На следующей неделе мы примем данный проект закона», - подчеркнул он.

Ефремов также заявил, что сегодня более 350 чиновников привлечены за коррупционные деяния к ответственности. Он также отметил, что это касается не только бывших, но и нынешних чиновников.

Напомним, в декабре Верховная Рада отменила ранее принятый пакет антикоррупционных законов, признав утратившими действие законы «Об основах предотвращения и противодействия коррупции», «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения».