Генсек ООН предложил решение проблемы пиратства

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что сомалийским пиратам необходимо предоставлять альтернативные способы зарабатывания средств на существование. В частности, он считает, что необходимо возрождать рыболовство у берегов Сомали.

С таким заявление Генеральный секретарь ООН выступил в штаб-квартире Международной морской организации в Лондоне, сообщает Би-би-си.

Причинами пиратства Пан Ги Мун считает тяжелое экономическое состояние Сомали, а также отсутствие власти закона.

В конце января вице-адмирал американских военно-морских сил Марк Фокс заявил, что США и их союзники должны применять контртеррористические меры по борьбе с сомалийскими пиратами.

По словам Фокса, прежде всего необходимо отслеживать и пресекать каналы их финансирования.