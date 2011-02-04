Наливайченко считает, что нужно расследовать преступления против человечности

Председатель политического совета партии «Наша Украина» Валентин Наливайченко считает, что следует продолжить расследование преступлений против человечности, совершенных на территории Украины в период с 1917 по 1991 год. Об этом он заявил, выступая на научном семинаре в Киево-Могилянской академии «Голодомор 1932-1933 годов в Украине в свете Закона Украины «О Голодоморе 1932-1933 годов» и международного права».

«Проведение национального расследования и получение приговора украинского суда по прецедентному для Украинского государства уголовному делу относительно Голодомора четко засвидетельствовало, что мы на нашей территории способны провести расследование и осудить организаторов преступления против человечности», - подчеркнул Наливайченко, которого цитирует пресс-служба партии.

Политик также отметил, что таким образом наше государство применило и полностью выполнило свои международные обязательства по Конвенции ООН как 1948, так и 1968 года.

«Такая работа должна быть продолжена. Мы должны обязательно расследовать преступления принудительного отделения детей от родителей, которые начались с 20-х годов прошлого века, а также создание концлагерей, которые появились на нашей территории в результате декрета Калинина 1919 года. Такие преступления должны быть расследованы и наказаны», - сказал Наливайченко.