В Египте ожидаются новые демонстрации

В Египте сегодня ожидаются новые крупные выступления протеста с требованием ухода Хосни Мубарака с поста президента.

Новый премьер-министр Ахмед Шафик заявил, что силы министерства внутренних дел не должны мешать сегодняшним мирным маршам, которые пройдут после пятничной молитвы, сообщает Радио свобода.

В четверг Мубарак заявил, что намерен уйти, но опасается, что его отставка может привести к хаосу в стране.

Накануне в Каире произошли кровопролитные столкновения сторонников и противников Мубарака. Несколько человек погибли. Нападениям и задержаниям подвергались также иностранные журналисты.