ГПУ завела дело на дочь Онопенко

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении младшей дочери Василия Онопенко - Ирины Онопенко. Об этом сообщает «Коммерсант-Украина» со ссылкой на постановление о возбуждении дела.

Сообщается, что 1 февраля в ГПУ обратился гражданин Ксензенко с заявлением о привлечении к уголовной ответственности Ирины Онопенко и ее мужа Владимира Котлярова по подозрению в мошенничестве.

Онопенко и ее муж подозреваются в том, что они не вернули одолженные 300 тысяч долларов, часть из которых якобы понадобилась Василию Онопенко «для решения какого-то вопроса».

«Таким образом, в действиях Котлярова и Онопенко усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах)», - цитирует документ издание.

Совершение указанного преступления подтверждается заявлением господина Ксензенко, а также копиями договоров займа и расписок.

Как известно, в декабре 2010 года был задержан бывший первый замминистра юстиции Евгений Корнийчук, муж второй дочери господина Онопенко, Лады Онопенко.