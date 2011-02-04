Янукович ветировал строительный закон

Президент Украины Виктор Янукович применил право вето к Закону Украины «О регулировании градостроительной деятельности» и вернул его в Верховную Раду со своими предложениями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, причинами для принятия такого решения стало, то, что, по мнению главы государства, этим законом «сужаются права граждан относительно возможности принятия участия в обсуждении при планировании и застройке территории,... создаются возможности для вмешательства в исключительную компетенцию органов местного самоуправления, в том числе - по ограничению компетенции сельских, поселковых, городских советов относительно утверждения градостроительной документации, которая закреплена в Законе Украины «О местном самоуправлении в Украине».

«В-третьих, Закон не предусматривает достаточной ответственности за негативные последствия, вызванные допущенными нарушениями строительных норм, стандартов и правил в процессе проектирования, экспертизе проектов и строительстве объектов градостроения», - отмечено в сообщении пресс-службы.

В предложениях Янукович также настаивает на обязательности учета прав граждан, общин и местных советов во время подготовки градостроительной документации.

Кроме того, президент отметил «необходимость установления в Законе персонифицированной ответственности за негативные последствия в случае нарушения норм и правил, регламентирующих деятельность в строительной сфере».