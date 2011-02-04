Юлия Тимошенко обязана была дать деньги Пенсионному Фонду - адвокат

Адвокат Юлии Тимошенко Богдан Ференц считает, что Юлия Тимошенко обязана была конвертировать в гривну полученные по Киотскому протоколу деньги.

Об этом он заявил в интервью «Главреду».

«Когда пришли эти деньги по Киотскому протоколу, согласно бюджетному законодательству, их сразу надо было конвертировать, в любом случае они подлежат конвертации, потому что национальные программы не выполняются в иностранной валюте. Конвертация - обязательное действие согласно Бюджетному кодексу и закону о бюджете на 2009 год. Более того, на рынке же изменяется соотношение гривны к евро. Тимошенко говорит, что в то время был наиболее выгодный курс гривны к евро, и поэтому это сделали именно тогда. И это соответствует действительности, поскольку даже если на сегодняшний день взять, то курс намного ниже, чем тогда был», - сказал Ференц.

По словам адвоката, правительство было обязано предоставить Пенсионному фонду беспроцентный кредит в случае отсутствия денег на выплату пенсий. «В Бюджетном кодексе и бюджете написано, что в случае отсутствия в Пенсионном фонде остатка, т.е. необходимых денег для оплаты пенсий, правительство обязано предоставлять Пенсионному фонду беспроцентный кредит. Это не только на пенсии, но и на зарплаты, социальные и другие выплаты, и минимум тех лекарственных средств, которые государство должно обеспечить, диабетикам и т.д. Это обязательные, так называемые защищенные статьи. И при отсутствии на это денег, премьер-министр кровь из носу обязан предоставить беспроцентную ссуду Пенсионному фонду в течение бюджетного года», - заявил адвокат.

Интервью читайте скоро на «Главреде».