В Египте арестовали сотрудников международных организаций

В Египте полиция арестовала сотрудников международных правозащитных и благотворительных организаций, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей организации «Международная амнистия».

Так, два ее сотрудника в числе еще 30 правозащитников были задержаны накануне, 3 февраля, в Каире.

Военная полиция блокировала здание правового центра, в котором проводили совещание активисты, и арестовала участников собрания. По данным «Международной амнистии», задержанные были увезены в неизвестном направлении.