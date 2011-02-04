Лукашенко объявил 2011 год в Беларуси Годом предприимчивости

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2011 год Годом предприимчивости. Глава государства подписал соответствующий указ, передает ИТАР-ТАСС.

«Нынешний год является стартом новой пятилетки и призван придать новый импульс развитию страны. Если на предыдущих этапах развития современного белорусского общества главным было возрождение и сохранение экономического потенциала, то сегодня перед обществом стоит гораздо более масштабная задача - сделать решительный рывок во всех отраслях и сферах деятельности, чтобы выйти на уровень передовых европейских стран», - прокомментировали данный указ в пресс-службе.

Год предприимчивости, считают белорусские власти, будет способствовать «созданию нового облика белорусской экономики, раскрепощению деловой активности и инициативы, формированию атмосферы здоровой конкуренции, благоприятных условий для внедрения новых технологий во всех сферах, повышению благосостояния и качества жизни граждан».