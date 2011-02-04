В Украине станет меньше секретов чиновников от граждан – Шевченко

После подписания Президентом Виктором Януковичем закона о доступе к публичной информации в Украине станет меньше секретов чиновников от граждан.

Об этом заявил один из разработчиков закона, председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации депутат Андрей Шевченко в эфире «5 канала».

«Самое главное - в Украине станет меньше секретов, то, что знает чиновник, то будут знать и все граждане. А это нам дает как минимум две очень полезных вещи. Во-первых - появляется надежда, что чиновник, зная, что любое его решение завтра будет известно всем, будет принимать лучшее решение и, возможно, меньше будет красть. Во-вторых - это значит, что у нас появится очень много полезной информации, например - где безопасно жить, а где опасно, как будет развиваться мой город, мой район, где построят дорогу, где железнодорожную станцию», - рассказал политик.

«У меня нет никаких иллюзий, что в мае, когда данный закон вступит в силу (через 3 месяца после его обнародования. – Ред.), мы проснемося в новой стране. Нужны десятилетия, чтобы сломать психологию чиновника. Тем не менее это тот шаг, который мы не имели права не сделать. Мы делаем страну более открытой», - прибавил Шевченко.