Лидеры стран ЕС сегодня собираются на саммите в Брюсселе (ВИДЕО)

Первый энергетический саммит глав государств и правительств 27 стран Евросоюза состоится сегодня, 4 февраля, в Брюсселе, передает «Вести.ru».

Лидеры ЕС впервые соберутся сегодня на саммит, посвященный исключительно энергетическим вопросам. Главные темы повестки дня: обсуждение общей энергетической политики, конфигурация энергетической инфраструктуры и принципы энергетической внешней политики.

Отметим, из-за массовых беспорядков в Египте лидеры ЕС намерены выступить с общим заявлением по этой стране и призвать стороны к немедленному началу диалога.