Следователи по делу Тимошенко неподготовленны - адвокат

Адвокат Юлии Тимошенко Богдан Ференц утверждает, что во время допросов следователь с кем-то связывается, используя компьютер, когда допрос идет не по написанному им плану.

Об этом он заявил в интервью «Главреду», отвечая на соответствующий вопрос.

«Он может все делать на компьютере и никуда не выходить. Это влияет в определенной степени и на общее время проведения следственных действий», - сказал Ференц.

Отвечая на просьбу прокомментировать профессиональную компетентность следователей, Ференц заявил: «После проведенного допроса, следственных действий как таковых и в дальнейшем следователи и руководители Генеральной прокуратуры вообще понимают, что они были не подготовлены. Почему? Потому что специфика деятельности другая, и я могу привести очень много примеров».

«Иметь готового следователя на все случаи жизни невозможно. Но если бы должным образом, системно и глубоко была проведена ревизия КРУ, это для следователя стало бы канвой... А если добавить еще и личное общение, то он бы пришел к знанию этой отрасли права, пусть не в таком объеме... Но во всяком случае те вопросы , которые надо исследовать при досудебном следствии, он бы постиг. А когда эксперту задают вопросы и при этом вообще по этому вопросу не нужно проводить экспертизу, в частности, подтверждается ли факт перечисления денег по Киотскому протоколу японской стороной на счета спецфонда Казначейства, - то все становится очевидным…», - добавил адвокат.

Интервью читайте на «Главреде».