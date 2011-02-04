Рада сегодня решит, отправлять ли три дополнительных вертолета в Кот д'Ивуар

Верховная Рада на сегодняшнем заседании рассмотрит одобрение решения Президента Виктора Януковича дополнительно направить три военных вертолета Ми-24 из состава украинского миротворческого контингента, действующего в составе миссии ООН в Либерии, в Кот д'Ивуар для стабилизации обстановки в этой стране, обострившейся после президентских выборов.

Об этом сказано в повестке дня парламента, обнародованной на официальном сайте ВР.

Также на сегодня запланирован Час вопросов к правительству относительно реформирования жилищно-коммунального хозяйства, а затем приступят к оглашению депутатских запросов.