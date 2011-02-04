Министр обороны РФ прибыл на Курилы

Министр обороны России Анатолий Сердюков прибыл сегодня, 4 февраля, с проверкой в штаб Восточного военного округа в Хабаровске, откуда направился в пулеметно-артиллерийскую дивизию, расположенную на островах Курильской гряды.

Об этом говорится в сообщении группы информационного обеспечения Восточного военного округа, передает Би-би-си.

«В ходе плановой поездки министр проверяет вопросы организации боевой подготовки, всестороннего обеспечения войск, а также социально-бытового положения военнослужащих и членов их семей», - сказано в сообщении.