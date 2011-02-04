Адвокат Тимошенко: Юлия Владимировна – специфический человек

Адвокат Юлии Тимошенко Богдан Ференц считает, что Тимошенко не прервала предновогодний 12-часовой допрос в Генпрокуратуре из-за нежелания показаться слабой.

Об этом он сказал в интервью «Главреду».

«Предполагаю, если бы она категорически поставила вопрос, что она не может и не будет больше продолжать, то, наверное, и у следователя не было бы вопросов. Но Юлия Владимировна не хочет показать себя слабой, несмотря на то, что она женщина, и в действительности она специфический человек, если сравнивать со среднестатистической женщиной. Поэтому в данной ситуации инициатором должен быть следователь, он проводит следственные действия, он руководитель в данном случае. И я считаю, что в данной ситуации претензий к Тимошенко быть не может, потому что, еще раз повторяю, при категорическом нежелании она могла прекратить допрос или инсценировать что-то и т.д. Но на такие действия она не пойдет», - заявил Ференц.

«Поэтому в этой части как раз былапроявлена слабость власти», - подчеркнул адвокат.

Интервью читайте на «Главреде».