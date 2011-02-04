В Мьянме выбрали президента

Президентом Мьянмы (Бирмы) сегодня избран отставной генерал Тейн Сейн, тесно связанный с много лет правящим в стране военным режимом, передает Радио Свобода.

Об этом говорят результаты голосования в новом парламенте Мьянмы, абсолютное большинство в котором принадлежит сторонникам военных властей.

До этого Тейн Сейн был премьер-министром Мьянмы и лидером правящей партии, набравшей 77% голосов на недавних парламентских выборах.

Оппозиция и мировое сообщество заявили, что выборы не были свободными и демократичными.