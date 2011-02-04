Данилишин: Моему адвокату не показывают документы, сестру увольняют из Кабмина

Сестру экс-министра экономики Богдана Данилишина увольняют из Кабинета Министров. Об это рассказал сам Данилишин в интервью изданию «Газета по-киевски».

«Сестра, работавшая главным специалистом в управлении гуманитарной политики Кабмина, уже получила предупреждение об увольнении. Почему - неизвестно», - сказал экс-министр.

«Надеюсь, придет время и я докажу свою невиновность в Украине. Пока я не вижу таких условий. Что говорить, если моему украинскому адвокату в прокуратуре отказываются показывать документы по моему делу», - отметил Данилишин.

Как известно, Данилишин получил политическое убежище в Чехии.