В госбюджет-2011 на реформирования ЖКХ дали 5,6 млрд - Хиврич

Правительство Украины в госбюджете на 2011 год предусмотрело 5,6 млрд грн на проведение реформ в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом сегодня заявил первый замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий Хиврич в ходе Часа вопросов к правительству, передает РБК-Украина.

Напомним, Президент Виктор Янукович подписал закон № 2924-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в жилищно-коммунальном хозяйстве».