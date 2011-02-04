Литвин пообещал в следующую пятницу вызвать в Раду всех членов Кабмина

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин пообещал, что в следующую пленарную пятницу во время Часа вопросов к правительству в парламенте будут присутствовать все члены Кабмина.

Как передает УНИАН, об этом спикер сказал на сегодняшнем заседании парламента в ответ на реплику нардепа от БЮТ Сергея Саса по поводу того, что правительство нарушает Регламент.

Бютовец заявил, что, в соответствии с законом о Регламенте Верховной Рады, во время Часа вопросов к правительству в правительственной ложе должны присутствовать члены Кабинета министров. Он подчеркнул, что сегодня в парламенте присутствуют только заместители министров, которые не являются членами правительства.

«У нас Кабинет министров Украины не уважает закон, или не уважает Верховную Раду Украины, или не уважает Вас лично?», - спросил Сас, обращаясь к Литвину.

На это Литвин ответил, что в среду встречался с премьером Николаем Азаровым, среди прочего, они обсудили вопрос присутствия членов Кабмина в парламенте во время Часа вопросов к правительству.

По словам спикера ВР, они договорились, что со следующей пятницы будет «сделано все», чтобы исполнять закон о Регламенте и о Кабмине.

«На эту пятницу, к большому сожалению, еще не успели собрать всех», - отметил Литвин.