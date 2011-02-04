В Кабмине заверяют, что в бюджете хватит денег для субсидий на ЖКУ

В госбюджете текущего года достаточно средств для финансирования субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает УНИАН, об этом сегодня во время Часа вопросов к правительству заявил первый замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий Хиврич.

По его словам, если в прошлом году на это время субсидии получали 850 тыс. семей, то в этом году - 1 млн 400 тыс.

Хиврич также добавил, что в бюджете в этом году полностью предусмотрены средства для выплаты таких субсидий. Если в прошлом году выделялось 6 млрд, то в этом году, по словам замминистра, 9 млрд.

«По нашим расчетам, этих средств достаточно для финансирования субсидий», - сказал он.