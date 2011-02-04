Коморовский хочет строить украино-польское партнерство

Польская власть хочет развивать стратегическое партнерство с Украиной.

Об этом заявил Президент Польши Бронислав Коморовский во время торжественного приема в честь первого визита Президента Украины Виктора Януковича, передает УНИАН.

«Ми идем вместе дорогой, ведущей в общую Европу, которая интегрируется. Хотим строить стратегическое польско-украинское партнерство», - сказал Коморовский.

В свою очередь, Янукович заверил, что Украина хочет модернизироваться, чтобы в итоге присоединиться к Евросоюзу.

«Сейчас строим амбициозную стратегию развития отношений между Польшей и Украиной», - подчеркнул глава украинского государства.