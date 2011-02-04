Кабмин направит Раде проект приватизации общежитий - Хиврич

Правительство в ближайшее время направит на рассмотрение Верховной Рады проект закона об общегосударственной целевой программе передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2011-2014 годы.

Как передает УНИАН, об этом сообщил первый замминистра регионального развития Юрий Хиврич.

По его словам, проектом этой программы предусмотрено за три года 1083 общежития принять в государственную собственность, отремонтировать и передать их на приватизацию.

Хиврич также подчеркнул, что около 1200 общежитий на сегодня вошли в уставные фонды приватизированных предприятий, и эти общежития путем заключения договоров между предприятиями и органами местной власти также будут переданы на приватизацию.