Должников за коммунальные услуги системно выселять не будут - Хиврич

После принятия Жилищного кодекса выселение граждан за долги не станет системным. Об этом сегодня заявил замминистра регионального развития Юрий Хиврич, отвечая на вопросы депутатов, передает ЛІГАБізнесІнформ.

На вопрос, не станут ли положения нового Жилищного кодекса, позволяющие выселять граждан за неоплату коммунальных услуг, удавкой на шее граждан, которым государство задерживает зарплату, либо для тех, кто остался без работы, Хиврич ответил:

«Я хочу сказать, что и сегодня законодательная база позволяет из-за долга выселять людей, но это сегодня не происходит массово, это только позволяется. Хочу сказать, что выселение сегодня является крайне редким, и я не думаю, что это будет системным».

Хиврич сослался на соответствующее положение законодательства стран Балтии и подчеркнул, что там эта норма действует скорее как моральный фактор.

«По нашей информации, по статистике, там за три года никого не выселили. Но человек знает, что если он не будет выполнять закон, если он не будет содержать свое жилье и не будет за это жилье рассчитываться, он может быть выселен. Я думаю, что эта норма не является сегодня в этом вопросе критичной», - сказал замминистра.