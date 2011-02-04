Разыскиваемый Поживанов заявил, что не получал ни одной повестки от ГПУ

Экс-председатель Государственного комитета по материальному резерву Михаил Поживанов, которого 31 января ГПУ объявила в розыск, заявил, что ни от кого не скрывается.

Об этом говорится в письме Поживанова в редакцию «Главреда».

«Неоднократно говорил, что ни от кого не скрываюсь, что после отставки правительства Тимошенко был уволен с должности замминистра и вынужден заняться лишь частной жизнью, в частности, сделал операцию, прошел курс лечения. Казалось бы, тему можно и закрыть, тем более что, несмотря на всю информационную шумиху, не получил ни одной официальной повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля или обвиняемого», - сказал Поживанов.

«Масштабы приписываемых мне злоупотреблений, сужу по материалам СМИ, поскольку, повторю, ни одной официальной бумаги из ГПУ или СБУ не получал, конечно же, поражают воображение рядового украинца. Поэтому не могу промолчать, даже если в чем-то мне придется повториться», - прибавил он.

Напомним, бывшего руководителя Государственного комитета по материальному резерву Михаила Поживанова обвиняют в разворовывании государственных средств в сумме почти 35 миллионов гривен.