Поживанов: Мое имя попало в список «неугодных нынешней власти»

Экс-председатель Государственного комитета по материальному резерву Михаил Поживанов, которого 31 января ГПУ объявила в розыск, заявил, что его имя попало в список из приблизительно 100 лиц - «неугодных нынешней власти».

Об этом идет речь в письме Поживанова в редакцию «Главреда».

«Не меньше был удивлен, когда некоторое время назад мне рассказали, что в Администрации Президента Украины существует список из приблизительно 100 лиц, неугодных нынешней власти... Это подтвердил и брат Юрия Луценко Сергей, который в интервью одному из интернет-изданий заявил о существовании списка из более чем 100 лиц, которым уготовано безрадостное будущее в Украине. На них будут заведены уголовные дела, их ожидают тюремные нары, их бизнес будет разрушен», - заявил Поживанов.

«Почему появилась моя фамилия в этом списке? Уверен, что работа в Госкомрезерве - это только повод зацепить меня за все, чем не угодил нынешней власти.. Я достаточно долго прожил в Донецкой области, четыре года был мэром большого промышленного города. Многие в тех местах помнят специфические «донецкие» методы решения проблем в далекие 90-е годы. Будучи мэром Мариуполя, не позволял грабить город, последовательно отстаивал интересы горожан, несмотря на сумасшедшее давление со стороны областной власти, угрозы в мой адрес и моей семьи. Такая позиция сильно раздражала власть, поскольку считалось: если ты живешь в Донецкой области, обязан быть «донецким» без остатка. Взятие под стражу Юрия Луценко и другие громкие дела говорят о том, что у «донецких» длинная память», - прибавил он.

По словам Поживанова, «появление своей фамилии в отмеченном выше списке расцениваю как месть за свои политические взгляды и активную гражданскую позицию».