Бютовцы собрали 45 подписей для жалобы в КСУ

Фракция «БЮТ-Батькивщина» собрала 45 подписей, и к концу дня направит представление в Конституционный суд Украины о признании результатов голосования за изменения в Конституцию неконституционными.

Об этом РБК-Украина заявил первый зампредседателя фракции Андрей Кожемякин.

«Мы действительно еще вчера собрали 45 подписей народных депутатов, и наши юристы заканчивают готовить преамбулу к представлению, и к концу дня это представление будет направлено в КСУ», - заявил Кожемякин.

Он подчеркнул, что «БЮТ-Батькивщина» надеется на «объективное рассмотрение этого представления судьями КСУ».

По его словам, есть все основания для признания неконституционными изменения в Основной Закон, поскольку была нарушена сама процедура их внесения.