Рада разрешила Януковичу отправить три дополнительных вертолета в Кот-Д'Ивуар

Верховная Рада сегодня, 4 февраля, в ходе утреннего заседания парламента одобрила решение Президента Украины о направлении миротворческого контингента для участия Украины в предоставлении поддержки операции ООН в Кот-Д'Ивуаре.

Соответствующий законопроект № 8057 от 02 февраля 2011 года, инициированный главой государства, поддержали 254 народных депутатов, передает РБК-Украина.

Как говорится в документе, основные задачи миротворческого контингента Украины на территории Кот-Д `Ивуара: осуществление воздушной разведки и наблюдения, медицинская эвакуация и перевозка персонала миссии, воздушная поддержка войск ООН, патрулирование.