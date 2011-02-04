Лужков все еще хочет получить вид на жительство в Латвии

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков, который решением главы МВД Латвии Линды Мурниеце был официально внесен в список нежелательных для страны лиц, по-прежнему хотел бы получить вид на жительство в этой балтийской республике.

Об этом он заявил сегодня в интервью местной газете «Диена», передает ИТАР-ТАСС.

«Латвия сама приглашала людей приезжать сюда, получать разрешения на жительство, вкладывать инвестиции и помогать поднимать экономику. Разве это недостаточно хорошая причина?» - пояснил Лужков свое решение.

По его словам, он мог бы получить вид на жительство и в других странах Европы, однако Латвия является наиболее «выгодным вариантом».

«Здесь фактически нет языкового барьера, мне понятна ментальность людей, а латвийской экономике необходимы инвестиции. В Латвии реализовать многие проекты интереснее, чем в странах Центральной и Западной Европы», - сказал экс-мэр Москвы.

По словам Лужкова, если бы он получил вид на жительство в Латвии, он бы занялся бизнес-проектами, которые так необходимы стране.