Халид Джасим Аль-Шамари: «Народ Ирака сам решит судьбу американских войск в стране»

С начала иракской кампании в 2003 году и свержения режима Саддама Хусейна страна Тигра и Евфрата шестой год подряд находится в процессе создания новой политической системы. Ее эффективность уже несколько раз апробировалась путем проведения выборов в разные представительские органы власти. Последнее подобное испытание – выборы в местные советы – завершилось недавно победой в большинстве провинций политической силы главы правительства. Это подтвердило мощную поддержку населением Ирака нынешнего курса власти.



Чем же сейчас живет Ирак, где до недавнего времени бушевали “политические баталии”? Как будут развиваться отношения страны с США? Какие перспективы сотрудничества открываются для Украины? Об этом в интервью Главреду рассказал Временный Поверенный по делам Республики Ирак в Украине Халид Джасим Аль-Шамари.



Как вы оцениваете шансы главы иракского правительства на осенних парламентских выборах, учитывая его победу на голосованиях в советы провинций?



По результатам последних выборов в местные советы в десяти из четырнадцати иракских провинций, в том числе Багдаде, победу одержал Альянс “Государство закона”. Этот блок, который связывают с политическим курсом премьер-министра Нури Аль-Малики, получил 28% голосов избирателей, то есть 126 из 440 мандатов. Результаты волеизъявления подтвердили поддержку иракским народом политического курса действующего правительства, направленного на обеспечение безопасности и стабильности в государстве. Между тем, на предстоящих осенних выборах иракский народ выразит свою поддержку той политической силе, которую сочтет достойной, чтобы она представляла его интересы в течение последующих четырех лет.



По вашему мнению, можно ли после победы “Государства закона” говорить о возможной централизации власти со стороны правительства Ирака? Как это может отразиться на развитии ситуации в проблемных регионах страны?



Я убежден, что Ираку нужно сильное центральное правительство. Это даст ему возможность укреплять безопасность и стабильность на всей территории страны, эффективно бороться с коррупцией, а также воплощать проекты, направленные на развитие государства. Хотя это не значит, что вся власть должна быть сосредоточена в руках центральных институтов, поскольку иракское законодательство предусматривает предоставление местным органам страны широких полномочий. Это касается, в первую очередь, права советов провинций заключать договоры с зарубежными компаниями на сумму до 300 млн долларов США, не обращаясь к центральному правительству. Кроме того, советы провинций могут назначать губернатора, начальника полиции и других высокопоставленных лиц на местном уровне. Конституция Ирака гарантирует также право на формирование отдельного автономного региона, в состав которого может войти несколько провинций.



У Ирака, Турции и Ирана есть общая проблема – многомиллионное население курдов, у которых нет своей страны, но которых никогда не покидала мысль о ее создании. Каким вы видите будущее курдов?



На мой взгляд, “курдский вопрос” можно решить, если обеспечить им возможность пользоваться своими национальными, историческими, политическими правами, а также позволить им создать автономию на территориях, где они проживают. Именно таким образом этот вопрос решен в Ираке, где курды активно участвуют в процессе управления страной через своих представителей во всех ветвях власти - Президентском совете Ирака, президиуме парламента и кабинете министров страны.



В Европе сейчас большое внимание уделяется проекту построения газопровода “Набукко”, в котором Ирак рассматривается как перспективная страна - поставщик газа. Как вы оцениваете такие перспективы Ирака?



Насколько мне известно, состоялось несколько раундов переговоров между министерством нефти Ирака и представителями ЕС относительно возможности удовлетворить с помощью Ирака потребности Европы в природном газе и нефти. В этом контексте я хотел бы отметить, что Ирак занимает второе место в мире по разведанным запасам нефти и владеет значительными объемами природного газа, которые оцениваются экспертами в 1 трлн 800 млрд. кубическим метров.



Рассматривает ли Ирак перспективы строительства нефте- и газопроводов к побережью Черного и Средиземного морей ввиду того, что основным пунктом отправления иракской нефти является морской путь из Персидского залива?



Ирак заинтересован в расширении путей экспорта нефти и уже существуют реальные проекты. Это связано с желанием нашей страны увеличивать добычу углеводородов. Мы стремимся как можно больше расширить окна экспорта.



До конца 2011 года более чем 140-тысячный контингент ВС США должен покинуть иракскую территорию. Не повлияет ли это на ситуацию безопасности внутри страны и на ее способность противостоять внешним угрозам?



В конце прошлого года США и Ирак подписали Стратегический рамочный договор, который регулирует выведение американских войск с территории нашей страны. 27 февраля нынешнего года президент США Барак Обама заявил, что большая часть американских войск покинет Ирак до конца августа 2010 года. Следует отметить, что это заявление не ускоряет выполнения вышеуказанного договора, предполагающего, что боевые американские части и подразделения будут выведены из иракских городов до конца июля 2009 года, а полностью - до конца 2011 года. Все это предусмотрено в Стратегическом рамочном договоре. С другой стороны, иракские вооруженные силы и полиция превратились в действенную силу, способную обеспечить безопасность и стабильность в государстве. Они достаточно подготовлены, чтобы возложить на себя ответственность командования американских войск за ситуацию в сфере безопасности страны.



Сразу после заявления о новом шаге по выведению войск США из Ирака Барак Обама провел телефонный разговор с премьер-министром Нури Аль-Малики и заверил его в обязательствах американской стороны относительно полной реализации двустороннего договора. В частности, шла речь о пунктах, которые касаются оснащения иракских войск необходимым вооружением и военной техникой. Эта договоренность преследует цель повысить способность наших сил безопасности обеспечивать мир и стабильность в стране, охранять ее внешние границы и вести эффективную борьбу с терроризмом.



До конца июля 2009 года в Ираке должен быть проведен всенародный референдум, касающийся отношения граждан к настоящему иракско-американскому договору. Могут ли результаты этого референдума существенно повлиять на процесс пребывания американских войск в стране?



Да, в вышеуказанном договоре между США и Ираком предусматривается проведение всенародного референдума, во время которого население выразит свое мнение о том, продолжать его действие, или нет. Кроме того, я бы хотел подчеркнуть, что документ предполагает возможность прекратить действие договора в случае желания одной из сторон - американской или иракской, о чем следует поставить в известность не позже чем за год. То есть даже если иракский народ проголосует против продолжения договора, у США будет еще один дополнительный год для выведения своего контингента. Это полностью совпадает с заявлением Барака Обамы о выведении американских войск.



Существует ли, по вашему мнению, возможная перспектива усиления влияния Ирана на Ирак ввиду того, что большинство населения обеих стран составляют шииты? Насколько вероятен военно-политический союз между государствами?



Ирак имеет разнообразный этноконфессиональный состав населения, основную часть которого составляют шииты. Но я исключаю возможность раскола Ирака по религиозному признаку. Наши граждане патриотично настроены и любят свою страну. Ирак в этом плане демонстрирует консолидацию разных этносов и конфессий. В то же время, он не поддается никакому влиянию соседних стран, в том числе Ирана. Кроме того, я отвергаю возможность создания каких-либо блоков между Ираком и другими странами, в том числе Ираном. Ведь создание блока предусматривает его направление против других сторон. Наше государство в своей внешней политике стремится к миру и стабильности в регионе, без вмешательства в дела соседних стран. Они, со своей стороны, также должны уважать этот принцип и не вмешиваться во внутреннюю политику Ирака.



Как бы вы охарактеризовали уровень украинско-иракского сотрудничества?



Я считаю, что уровень двусторонних отношений между Ираком и Украиной достаточно высок. Между странами на политическом уровне существует желание и готовность развивать сотрудничество во всех сферах. Доказательством тому является ряд двусторонних контактов на разном уровне, проведенных представителями обеих стран. В частности, недавние визиты председателя Комитета по иностранным делам Верховной Рады Украины Олега Билоруса в Багдад, делегации бизнесменов иракского Курдистана в Украину, нынешний визит делегации украинских бизнесменов в этот регион. Мы стараемся развивать результаты этих встреч. Так, в настоящий момент идет подготовка визитов наших министров обороны и жилищного строительства в Украину.



Стоит также отметить, что украинские компании обладают существенным опытом ведения бизнеса в Ираке во многих сферах, в частности, в сфере энергетики. Кроме того, в Украине сегодня учится свыше 1 тыс. иракских студентов на разных специальностях. Учитывая это, можно с уверенностью сказать, что сотрудничество между нашими странами имеет хорошие перспективы. В то же время, я думаю, что двусторонние отношения еще не достигли того уровня, к которому мы стремимся.



Какие направления двусторонних отношений между Украиной и Ираком остались нереализованными? К чему необходимо приложить усилия?



Основной шаг, который мы стараемся предпринять для улучшения двустороннего сотрудничества, это проведение в течение нынешнего года в Киеве заседания общей украинско-иракской комиссии, которая должна очертить общие рамки сотрудничества в разных сферах. Мы постоянно контактируем с украинской стороной с целью подготовки и скорейшего проведения этого заседания. Также существует другая важная сфера сотрудничества – отношения в сфере культуры, образования и науки. Поскольку в Украине учится много иракских студентов, есть необходимость в заключении соответствующего соглашения, которое юридически регулировало бы сотрудничество на государственном уровне в сфере высшего образования. Это существенно улучшило бы двустороннее сотрудничество в области образования и науки.