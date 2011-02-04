В Харькове чиновник ответит должностью за грубость ветеранам

3 февраля в Харькове разгорелся скандал. По СМИ города прокатилось сообщение, что пенсионеров, которые пришли на прием к губернатору области Михаилу Добкину, встретили в общественной приемной нецензурной бранью.

По информации журналистов интернет-издания «Главное», председатель ветеранской организации Купьянска Нина Антунович и инвалид первой группы Великой Отечественной войны Иван Кулик пришли на прием к главе области, но вместо заслуженного уважения встретили грубый отпор со стороны должностного лица областной администрации.

Как только об инциденте стало известно руководству ХОГА, было объявлено о служебном расследовании относительно наведенного факта. Михаил Добкин лично взял это дело на контроль и для разъяснения ситуации в тот же день встретился с Ниной Антунович. К сожалению, в ходе беседы информация СМИ подтвердилась, и главный специалист отдела по обращению граждан аппарата ХОГА Владимир Лях действительно позволил себе неуважительное отношение к пожилым людям. При этом служебное расследование относительно должностного лица обнаружило, что жалобы на него были и раньше, но предыдущая власть оставляла их без внимания.

Как заявил впоследствии в прямом эфире на областном телевидении Михаил Добкин, больше этот чиновник работать в областной администрации не будет.

«По результатам служебной проверки человек, допустивший такое отношение к людям старшего поколения, будет уволен, его начальнику будет объявлен выговор. А я приношу извинение всем ветеранам, которые опосредствовано получили сегодня слишком много негативных эмоций от этого события», – сказал он.

То, что в ХОГА до этого момента работали такие некомпетентные люди, губернатор, объяснил тем, что массовых увольнений после своего прихода на должность не проводил, и некоторые люди, оставшиеся в администрации со времен предыдущей власти, не осознали для себя новые правила работы.

«В отличие от наших предшественников мы, придя в кабинеты власти, не проводили люстраций, не увольняли людей по политическим признаками. Мы дали возможность работать всем, кто выразил такое желание. Человек, допустивший столь низкий поступок, наверно, не понял, что подходы и отношение к людям изменились. Думаю, для всех это будет соответствующим уроком», – сказал Михаил Добкин.

Что касается вопросов, с которыми Иван Кулик и Нина Антунович приходили к губернатору, то их в ХОГА уже решили. Об этом после личной встречи с главой области сообщила сама Нина Антунович. По ее словам, она беседой с Михаилом Добкиним осталась очень довольна:

«Даже не верится, что мне удалось встретиться с руководителем области. Все вопросы, с которыми мы хотели обратиться, решены. Михаил Добкин нас выслушал и принял соответствующие меры».

