Оценка «Уктрелекома» будет завершена сегодня - источник

Оценка «Уктрелекома» будет завершена сегодня, 4 февраля. Об этом РБК-Украина заявил директор консалтинговой компании «Остров», которая проводит оценку предприятия, Алексей Амфитеатров.

«Работы мы можем закончить даже сегодня вечером», - заявил Амфитеатров.

По его словам, согласно процедуре оценки, компания направляет результаты своей работы в Фонд государственного имущества Украины, который в течение пяти дней их рассматривает.

При этом, добавил Амфитеатров, процедурой предусмотрено, что в случае, если ФГИУ имеет свои замечания, то в течение четырех дней оценщик должен их предусмотреть и согласовать.

Таким образом, официальное оглашение цены «Укртелекома» может быть сделано в этом месяце.