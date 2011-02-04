Могилев стал первым в мире министром, получившим паспорт Интерпола

Министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев стал первым министром в мире, получившим проездной документ - паспорт Интерпола, который позволит ему без визы совершать служебные поездки в страны, где признан этот документ.

Как передает Интерфакс-Украина, сегодня на пресс-конференции генеральный секретарь Международной организации криминальной полиции Рональд Ноубл вручил Могилеву паспорт Интерпола.

«Вы первый министр в мире, который получает подобный документ», - сказал Ноубл.

Могилев не смог скрыть удивления и поблагодарил генерального секретаря Интерпола.

«Мистер Ноубл, вы меня сразили. Я поражен возможностями Интерпола, который быстро нашел мою фотографию. Я действительно первый в мире?» - сказал Могилев.