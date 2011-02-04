С Каськива не сняли депутатские полномочия

Верховная Рада сегодня не прекратила досрочно депутатские полномочия Владислава Каьскива (НУНС), передает УНИАН.

За соответствующее решение проголосовали лишь 145 народных депутатов (при необходимых 226 - Ред.) из 412, зарегистрированных в сессионном зале.

Представитель Президента в парламенте Юрий Мирошниченко отметил, что в декабре 2010 года глава государства своим указом назначил председателем Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, но это агентство еще не образовано.

При таких обстоятельствах, отметил Мирошниченко, уволив Каськива с Верховной Рады, «мы не сможем говорить, что он является членом исполнительной власти».

В свою очередь, спикер ВР Владимир Литвин сообщил, что к нему обратился Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР о необходимости обращения в суд относительно досрочного прекращения полномочий Каськива.

Литвин отметил, что поручил Главному юридическому управлению парламента подготовить соответствующие документы, и в ближайшее время их передадут в суд.