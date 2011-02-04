Эксперт: Внесенные в Конституцию изменения – недемократичны

Изменения в Конституцию, за которые на этой неделе проголосовала Верховная Рада, увеличив на год срок полномочий парламента, Президента и местной власти, являются недемократичными. Об этом заявил во время пресс-конференции в «Главреде» заместитель председателя Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук.

«По своей природе изменения, внесенные в Конституцию Украины, имеют недемократический характер, поскольку ухудшают связь между обществом, то есть избирателями, и парламентом. Чем больше каденция парламента, тем более тонка эта связь. В конце своей каденции депутаты, обычно, плохо чувствуют, чем живет общество и что ему нужно», – отметил правовед.

По его словам, это решение можно было бы считать честным, если бы Верховная Рада увеличила срок полномочий народных депутатов новоизбранного парламента, а не нынешнего.

Однако Виктор Тимощук заметил, что данный шаг Верховной Рады имеет «оправдание и смягчающие обстоятельства». «Когда этот парламент избирался, на тот момент действующая редакция Конституции предусматривала пятилетний срок его полномочий», – объяснил эксперт.

Кроме того, Тимощук отметил, что было бы правильно, если бы представители оппозиции обжаловали это решение в Конституционном Суде. При этом он отметил: «Хотя перспективы рассмотрения этого дела в Конституционном Суде – очевидны».