В США все меньше верят украинской власти - Арьев

В США нынешнюю украинскую оппозицию считают дискредитированной, а новой власти все меньше верят. Об этом в статье для «Зеркала недели. Украина» пишет депутат от НУНС Владимир Арьев.

«О том, что происходит на просторах далекой для них страны, здесь знают, и немало. Прекрасно информированы о деталях преследований оппозиции, о стремлении кремлевских друзей команды Януковича взять под максимальный контроль украинские ресурсы… Интерес американцев к Украине повысился на основе анализа внутриукраинской ситуации в комбинации с событиями в Тунисе и Египте. И если нынешние обитатели Банковой хотят верить, что пронесет, то в США умеют считать и просчитывать без надежды на авось», - пишет политик.

В Вашингтоне уже четко научились разделять поддержку общественных инициатив и инициативных политиков, отмечает Арьев.

Депутат напоминает, что год назад США как потенциально эффективную восприняли новую украинскую власть, даже помогли помимо кредита доверия получить кредит МВФ.