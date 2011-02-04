Эксперт: Пятилетний срок полномочий – «сладкая конфетка » для парламента

Самым худшим следствием внесения изменений в Конституцию, принятого на этой неделе Верховной Радой, может стать совпадение дат парламентских и местных выборов. А это может произойти в случае внеочередных выборов в Верховную Раду. Об этом заявил во время пресс-конференции в «Главреде» заместитель председателя Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук.

«Теперь установлено, что все выборы происходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий. Если у нас опять будут досрочные выборы в Верховную Раду, то есть угроза совпадения дат парламентских и местных выборов, а развести их будет невозможно, поскольку отныне это конституционная регуляция», – отметил законодатель.

Кроме того, Тимощук отметил, что недостатком является проведение выборов в последнее воскресенье октября. Он объяснил, что в таком случае депутаты смогут начать работать в крайнем случае в конце ноября или в декабре. Таким образом, под угрозой окажется своевременность принятия государственного бюджета, от которого зависит также деятельность местных советов. «Бюджетный процесс в таком случае будет парализован: предыдущий парламент его не сможет довести до логического завершения, а новый – не успеет принять его вовремя, пока не распределит комитеты и должности, а, значит, страна после очередных парламентских выборов войдет в новый год без бюджета», – отметил специалист.

Также Виктор Тимощук считает, что продление срока полномочий парламента и местных советов до пяти лет будет «сладкой конфеткой», которую трудно будет в них отобрать, если общество решит вернуться к четырехлетнему сроку. «Мы увидели, что ограничение срока их полномочий оказалось наиболее болезненным вопросом, который депутаты решили в первую очередь. То есть их тревожили не вопросы депутатской неприкосновенности и других инициатив, а в первую очередь – возвращение себе срока полномочий», – добавил эксперт.