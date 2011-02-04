Рада сегодня решила, кто попадает под амнистию

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «Об амнистии», передает УНИАН.

Так, за принятие соответствующего решения проголосовали 311 народных депутатов из 405, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект определяет правовые основы освобождения лиц от уголовной ответственности и отбывания уголовного наказания на основании акта амнистии, механизм взаимодействия уголовно-исполнительной службы с органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Предусматривается объявить амнистию и распространить ее действие в первую очередь на наиболее незащищенные и социально уязвимые категории осужденных, в частности несовершеннолетних, беременных, людей преклонного возраста, инвалидов и т.д.