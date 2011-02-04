На Онопенко давят с целью его отставки - Тимошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявляет, что на председателя Верховного суда Украины Василия Онопенко осуществляется давление с целью его отставки.

Об этом она заявила сегодня, перед входом в Генпрокуратуру, передает РБК-Украина.

По ее словам, арест зятя Онопенко и возбуждения уголовного дела против его дочери осуществляется с целью давления на председателя ВСУ.

«Проанализировав, так называемую правовую реформу, Венецианская комиссия сделала резкие замечания, одним из которых было требование возобновить Верховный суд как кассационную инстанцию. Поэтому Янукович и его окружение должны предоставить Верховному суду полномочия рассматривать дела в кассации, то есть быть последней инстанцией при рассмотрении дел. При этом он понимает, что ВСУ остается самым независимым (органом - Ред.) и на его голову он не может влиять», - сказала Тимошенко.

Политик также добавила, что по данным, которые пришли из АП, Онопенко поставили ультиматум по собственному желанию оставить должность.

Напомним, ГПУ возбудила уголовное дело относительно младшей дочери главы Верховного суда Украины Василия Онопенко - Ирины Онопенко. Ирина Онопенко и ее муж подозреваются в том, что они не вернули одолженные 300 тыс. долл.