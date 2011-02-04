К Евро-2012 Интерпол подпустит МВД Украины к своим базам данных

Интерпол откроет к Евро-2012 для Министерства внутренних дел Украины доступ к своим базам данных.

Об этом заявил генеральный секретарь Интерпола Рональд Кеннет Ноубл, передает РБК-Украина.

По его словам украинские правоохранители будут иметь доступ к базам данных Интерпола о пересечении границ гражданами, а также будет открыт доступ к базам данных, касающихся неблагонадежных лиц.

В свою очередь министр внутренних дел Анатолий Могилев отметил, что это даст возможность оперативно реагировать правоохранителям для принятия мер в случае нарушения пересечения украинской границы со стороны иностранцев.

Как сообщалось, Анатолий Могилев стал первым министром в мире, получившим проездной документ - паспорт Интерпола, который позволит ему без визы совершать служебные поездки в страны, где признан этот документ.