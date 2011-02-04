Янукович рассказал, сколько денег Украина потратит на выплату долгов

Украина в текущем году будет вынуждена направить на выплату внешних долгов по меньшей мере четверть доходов национального бюджета. Об этом сегодня заявил Президент Виктор Янукович в Варшаве, передает УНИАН.

Выступая на Х экономическом польско-украинском форуме, Янукович отметил, что власти за 2010 год удалось значительно улучшить экономическую ситуацию в Украине по сравнению с кризисным 2009 годом.

В то же время он назвал текущий год «очень сложным» для Украины.

«Он сложный у нас с точки зрения выполнения наших финансовых обязательств перед мировыми финансовыми организациями. Мы должны платить за наши кредиты, и на 2011 год выпала самая высокая цена - это 20-25% доходов бюджета», - сказал Президент.

По его словам, власть подготовилась к такому сценарию.

«Мы спланировали наши действия, как говорят, призвали общество, всех, кто живет в Украине, и наших партнеров понять ситуацию, и - кому нужно - затянуть пояса», - сказал он.