Новые депутаты примут присягу 15 февраля - Ефремов

Новые депутаты Верховной Рады примут присягу во вторник, 15 февраля, рассказал РБК-Украина лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

«Мы надеемся, что на следующей неделе Центральная избирательная комиссия примет соответствующее решение относительно замещения тех депутатов, которые сегодня были досрочно лишены полномочий. И тогда уже во вторник, когда мы начнем работу в рамках новой пленарной недели, все эти депутаты смогут принять присягу», - заявил Ефремов.

Он выразил надежду, что «ВР и дальше будет работать также конструктивно, как мы это видели все последнее время, в том числе с новыми депутатами».

Напомним, сегодня Верховная Рада в ходе утреннего заседания парламента досрочно прекратила полномочия ряда парламентариев.