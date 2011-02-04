ГПУ закончила следствие по Филипчуку, Диденко и еще по восьми госслужащим

Генпрокуратура Украины закончила досудебное следствие в отношении десяти государственных служащих высшего ранга, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Правоохранительными органами закончено досудебное следствие по делу экс-министра охраны окружающей природной среды Георгия Филипчука.

Также ГПУ закончила досудебное следствие в отношении экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, экс-замминистра юстиции Евгения Корнейчука, экс-замглавы Минприроды Богдана Преснера, бывшего и.о. министра обороны Виталия Иващенко.

Прокуратурой Киева закончено следствие в делах относительно экс-замглавы правления Пенсионного фонда Виктора Колбуна; Киевской транспортной прокуратурой - в отношении экс-заместителя министра транспорта Александра Давыдова.

Также СБУ завершила следствие по делам в отношении экс-главы Гостаможслужбы Анатолия Макаренко и экс-замглавы правления «Нафтогаза» Игоря Диденко, экс-замминистра транспорта Владимира Работнева, бывшего замглавы Госкомрезерва Николая Синьковского.