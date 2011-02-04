Азаров думает, что в Украине нет проблем с кормежкой военных

В Украине нет проблем, связанных с организацией питания военнослужащих.

Как передает УНИАН, об этом сегодня заявил премьер Николай Азаров.

«Проблемы такой нет. Я не знаю ни одной воинской части, где есть проблема с питанием наших военнослужащих. Если такой сигнал придет, то будет немедленно освобожден от должности, прежде всего, командир части и, соответственно, тот должностной чиновник Министерства обороны, который такую ситуацию допустил», - сказал глава правительства.

Отметим, он не исключил, что в вопросе организации питания военнослужащих могут возникать проблемы между Министерством обороны и поставщиками услуг по договорам, заключенным в минувшие годы.