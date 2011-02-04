Азаров вместе с Интерполом намерен бороться с терроризмом

Премьер-министр Николай Азаров отмечает необходимость укрепления сотрудничества Украины с Международной организацией уголовной полиции - Интерпол в сфере борьбы с международным терроризмом.

Об этом он заявил во время встречи с генеральным секретарем Интерпола Рональдом Кеннетом Ноублом, передает УНИАН.

«Преступность совершенствуется и приобретает новые формы. Особенно стоит отметить такое опасное для нынешнего времени явление как терроризм. Украина не может оставаться в стороне от борьбы с такой угрозой», - сказал глава Кабмина.

По его словам, Украина надеется на эффективное сотрудничество с Интерполом, в частности, в вопросе использования средств, которыми обладает эта организация.

Кроме того, отметил Азаров, Украина намерена ввести систему электронных паспортов с биометрическими данными в рамках переговоров с Евросоюзом о безвизовом режиме.

В свою очередь, Ноубл высказал надежду на эффективное и плодотворное сотрудничество Интерпола с украинскими правоохранительными органами.