КС больше не нужно рассматривать вопросы выборов в Раду - Магера

Конституционный суд Украины в ближайшее время может отказать в открытии производства по конституционному обращению Центральной избирательной комиссии относительно срока полномочий действующего парламента. Об этом сообщил заместитель главы ЦИК Андрей Магера, комментируя дальнейшую судьбу обращения ЦИК в связи с соответствующим решением парламента по внесению изменений в Конституцию в части проведения выборов в 2012 г., пишет «РБК-Украина».

«Если в ближайшее время изменения в Конституцию вступят в силу после того, как их подпишет Президент, и они будут опубликованы в СМИ, я не исключаю, что КСУ может отказать в открытии производства по обращению ЦИК, ведь со вступлением в силу изменений в Конституцию, у КСУ исчезнут основания открывать такое производство, потому что суд может рассматривать только действующие нормы законов и Конституции... Хочу подчеркнуть, что с возвращением в редакцию Конституция 2006 г. КСУ открыл «ящик Пандоры», и теперь ревизии могут быть представлены и другие нормы Конституции», - заявил Магера.

Напомним, 3 февраля Президент Украины Виктор Янукович подписал изменения в Конституцию Украины о проведении парламентских выборов в 2012 г.