Стретовича выгнали из оппозиционного правительства

Народный депутат Владимир Стретович больше не является вице-премьером оппозиционного правительства. Об этом заявил глава оппозиционного Кабмина Сергей Соболев, сообщили «Главреду» в пресс-службе БЮТ

По словам Соболева, Стретовича исключили за то, что он окончательно перешел на сторону власти.

«Вершиной идейного падения Стретовича стало голосование за украинофобский законопроект «регионалки» Елены Бондаренко, которым украинский национальный музыкальный продукт был лишен государственной поддержки», - сказал Соболев.

Он отметил, что данный закон открыл дорогу к окончательной русификации радио- и телеэфира Украины.

«Будто издеваясь, на это голосование Стретович вырядился в вышиванку. Так цинично он поприветствовал еще один шаг власти по уничтожению украинского языка», - утверждает премьер оппозиционного правительства.

Соболев также не исключает других кадровых изменений в составе оппозиционного правительства.

Напомним, 1 февраля Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, предусматривающий изъятие из статей 9 и 28 закона Украины «О телевидении и радиовещании» требования о соблюдении телерадиоорганизациями отдельных квот на распространение музыкальных произведений украинских авторов или исполнителей. За этот закон проголосовали 240 депутатов.