Украинской библиотеке в Москве подарили Андруховича, Костенко и Чорновила

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции, председатель Народного Руха Украины Борис Тарасюк подарил Библиотеке украинской литературы в Москве около 20 книг современных украинский писателей, пишет УНИАН.

В частности, Тарасюк передал сотрудникам библиотеки произведения Лины Костенко, Марии Матиос, Юрия Андруховича, Елены Захарченко, Василия Шкляра, правозащитника Богдана Горыня и все тома трудов Вячеслава Чорновила, а также иллюстрированные учебники по истории Украины.

«Это своего рода компенсация за те книги, которые были изъяты. Мы решили сделать подарок библиотеке именно из изданий украинских писателей и поэтов, которые вышли недавно из печати в Украине», - сказал Тарасюк, добавив, что очень обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве.

Заместитель директора библиотеки Виталий Крикуненко поблагодарил за подаренные книги, особенно за последний бестселлер Костенко «Записки українського самашедшего».

Он отметил, что, возможно, в библиотеке пройдет отдельная презентация этого издания.

Напомним, 23 декабря минувшего года отдел по борьбе с экстремизмом МВД РФ при обыске изъял из Библиотеки украинской литературы в Москве более 50 книг для проведения психолого-лингвистической экспертизы.