Азаров рассказал о достижениях Украины в борьбе с раком

Онкологические заболевания представляют серьезны проблему для Украины, но в борьбе с ними есть значительные достижения. Об этом на брифинге после посещения Национального института рака в Киеве заявил премьер-министр Николай Азаров, пишет УНИАН.

«Есть очень большие достижения в лечении рака. Мы сегодня убедились (в этом. – Ред.), побеседовав с больными. Те результаты, о которых они мне рассказали, очень обнадеживающие. Они говорят о том, что наша онкологическая практика позволяет вылечивать и детей, и взрослых», - отметил Азаров.

При этом он подчеркнул, что в 2010 году в Украине начали работать 7 онкологических центров.

Вместе с этим, Азаров подчеркнул, что, согласно статистическим данным, в среднем в год в Украине от рака умирают примерно 90 тыс. человек.

«Проблема рака для нас достаточно серьезная. Статистика говорит о том, что примерно 90 тысяч наших граждан в год умирают от заболевания раком, причем треть из них - это люди работоспособного возраста. Поэтому сократить смертность, продлить жизнь людей, - это не только гуманитарная и социальная задача, но это еще и большая экономическая задача», - заявил Азаров.

Он также подчеркнул необходимость в кратчайшие сроки повысить уровень оказания медицинских услуг.