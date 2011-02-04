Януковичу посоветовали поделиться властью

Децентрализация власти в Украине позволит более эффективно руководить государством и использовать бюджетные средства. Об этом в ходе Х Экономического форума «Польша-Украина» заявил Президент Польши Бронислав Коморовский, пишет УНИАН.

Коморовский отметил, что это подтверждает опыт Польши.

«Нашим польским опытом является также то, что хорошо функционирует государство, где власть ограничена через использование механизмов управления «снизу» (органами местного самоуправления). Это один из элементов польского успеха», - сказал он.

Коморовский сказал, что полякам также было трудно осмелиться на децентрализацию власти, но результаты засвидетельствовали правильность этой реформы.

Глава польского государства сказал, что ее завершение позволило на 30% эффективнее использовать средства бюджета.

Коморовский также отметил, что Польша готова поделиться с Украиной своим опытом проведения административной реформы.

Напомним, 3 февраля в Варшаве состоялся 6-й Польско-Украинский форум местного самоуправления.